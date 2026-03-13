Il presidente della Colombia ha dichiarato che l’America Latina non deve essere considerata un impero, rivolgendo un messaggio diretto all’amministrazione americana guidata dall’ex presidente Donald Trump. La sua dichiarazione è stata fatta a Vienna il 12 marzo 2026, durante un evento pubblico. Petro ha espresso chiaramente la posizione del suo paese riguardo all’atteggiamento degli Stati Uniti nella regione.

Vienna, 12 marzo 2026. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha lanciato un monito severo all’amministrazione americana guidata da Donald Trump, avvertendo contro la creazione di un impero nel continente latinoamericano. Durante un’intervista rilasciata a Vienna, il leader colombiano ha definito l’America Latina come una regione che non può essere considerata un territorio da conquistare, contestando apertamente le recenti azioni militari degli Stati Uniti. La tensione è alta dopo che l’amministrazione Trump ha ordinato bombardamenti contro presunti trafficanti di droga, ha contribuito alla caduta del governo venezuelano e ha minacciato Cuba. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petro avverte Trump: l’America Latina non è un impero

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