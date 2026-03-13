Pescatore tira su dal mare casertano una triglia rara | FOTO

Un pescatore del litorale domizio ha catturato una triglia rara durante una mattinata di pesca. La scena è stata immortalata in una foto che mostra il pesce appena tirato su dal mare del casertano. La scoperta ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto, rendendo quel momento diverso da una normale giornata di pesca.

Una mattinata di pesca come tante si è trasformata in una scoperta sorprendente per un pescatore del litorale domizio. Nelle acque davanti a Mondragone dalle reti è emerso un esemplare di triglia considerato insolito per dimensioni e caratteristiche, attirando immediatamente l’attenzione di altri pescatori e curiosi sul porto. L’animale, dal colore acceso e con pinne particolarmente sviluppate, è stato recuperato durante una battuta di pesca nelle prime ore del mattino. Chi era presente racconta che il pescatore inizialmente pensava si trattasse di una comune triglia, ma osservandola meglio si è reso conto che l’esemplare aveva caratteristiche diverse dal solito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

