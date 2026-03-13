Perse la casa nel rogo è gara di solidarietà

Una famiglia ha perso la propria abitazione a causa di un incendio e, in risposta, la comunità si sta mobilitando per offrire supporto. Questa sera alle 19, un gruppo di persone si riunirà a tavola per organizzare iniziative di aiuto e solidarietà. L’obiettivo è raccogliere donazioni e condividere un momento di vicinanza con chi ha avuto bisogno di ricostruire la propria vita.

Il cuore grande della solidarietà si siede a tavola per aiutare un giovane che ha perso la casa. Questa sera alle 19.30, al ristorante Le Roncole, sarà organizzata una cena di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto ad Alberto Casanova (nella foto, a destra), 21enne la cui abitazione è stata completamente distrutta dal fuoco nella notte del 13 febbraio. Il rogo è scaturito, con ogni probabilità, da un corto circuito elettrico che avrebbe fatto divampare le fiamme sulle parti in legno dell’edificio, radendolo al suolo nel giro di poche ore. Molto generoso il gesto dello staff del locale gaggese che ha organizzato l’iniziativa, contribuendo con il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

