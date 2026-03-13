Perplexity lancia agente AI a 200$ | rivoluzione produttiva

Perplexity presenta un nuovo agente AI disponibile a 200 dollari al mese, promettendo di cambiare il modo in cui le persone utilizzano la tecnologia. L’azienda ha annunciato il lancio di questa piattaforma, che permette agli utenti di accedere a un assistente digitale sempre attivo. La novità si inserisce nel settore delle intelligenze artificiali, offrendo un’alternativa accessibile per le interazioni quotidiane con la tecnologia.

Perplexity sta per rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia, lanciando un agente digitale instancabile disponibile a 200 dollari al mese. Questo nuovo servizio, definito come un computer personale basato sull’intelligenza artificiale, promette di gestire email, presentazioni e il controllo delle applicazioni senza sosta. Il dispositivo fisico, un Mac Mini dedicato, funge da ponte tra i server dell’azienda e le app locali dell’utente, rendendo l’assistente accessibile da qualsiasi terminale. La disponibilità immediata è limitata: attualmente esiste solo una lista d’attesa per accedere al servizio. L’offerta richiede l’abbonamento Max, che sblocca tutte le funzionalità avanzate del sistema. 🔗 Leggi su Ameve.eu

