Il bando dell'Indire per il percorso secondo ciclo di sostegno scade il 20 marzo 2026 alle 13. La recente approvazione del Decreto Scuola n. 1272025, avvenuta il 29 ottobre, ha reso possibile l'avvio di questa nuova fase di specializzazione, in aggiunta al tradizionale TFA sostegno. Sono stati pubblicati i dettagli sui posti disponibili presso le università coinvolte.

L'approvazione definitiva del Decreto Scuola n. 1272025 lo scorso 29 ottobre ha reso possibile un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno paralleli al tradizionale TFA sostegno. L'obiettivo di alcune modifiche è quello di "recuperare" i docenti rimasti esclusi dal primo percorso per docenti con tre anni di servizio e allargare la platea di coloro che sanano il titolo conseguito all'estero. L'impostazione prevede lezioni sincrone, online e in presenza; verifiche intermedie con esame finale; e una durata minima complessiva di quattro mesi, con conclusione entro il 31 dicembre 2026. L'articolo Percorso Secondo ciclo sostegno: bando Indire scade 20 marzo 2026 ore 13, ecco tutti i posti nelle Università LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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