Nel Napoli di Conte, Matteo Politano si conferma un elemento imprescindibile anche senza aver segnato in questa stagione 20252026. Nonostante abbia zero reti, il giocatore continua a essere impiegato regolarmente, dimostrando una presenza costante in campo. La sua affidabilità tra le scelte di formazione si mantiene invariata, anche se i numeri offensivi sono assenti.

IL PARADOSSO TATTICO. In questa stagione 20252026, Matteo Politano registra un dato anomalo per le sue medie storiche: zero gol a referto. Eppure, l’esterno romano è una pedina assolutamente insostituibile per Antonio Conte. La spiegazione risiede in una profonda metamorfosi tattica: trasformato definitivamente in “quinto” di centrocampo a tutta fascia, Politano garantisce un ripiegamento difensivo sfiancante che gli toglie lucidità sotto porta, ma gli ha permesso di servire già 5 assist vincenti. Un’evoluzione iniziata negli anni scorsi con Gattuso e Spalletti, che oggi lo rende il vero equilibratore del Napoli, tanto che lo stesso Conte lo ritiene fondamentale sull’out di destra, scartando l’ipotesi di impiegarlo come trequartista puro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Perché Politano è intoccabile nel Napoli di Conte anche con zero gol

