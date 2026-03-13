Nel Napoli di Conte, Matteo Politano continua a essere un elemento fisso anche senza aver segnato in questa stagione 20252026. Nonostante abbia zero reti all’attivo, il suo ruolo nel sistema di gioco rimane intatto, e il tecnico lo schiera regolarmente in campo. La sua presenza stabile si conferma anche con dati statistici insoliti rispetto alle sue precedenti medie stagionali.

IL PARADOSSO TATTICO. In questa stagione 20252026, Matteo Politano registra un dato anomalo per le sue medie storiche: zero gol a referto. Eppure, l’esterno romano è una pedina assolutamente insostituibile per Antonio Conte. La spiegazione risiede in una profonda metamorfosi tattica: trasformato definitivamente in “quinto” di centrocampo a tutta fascia, Politano garantisce un ripiegamento difensivo sfiancante che gli toglie lucidità sotto porta, ma gli ha permesso di servire già 5 assist vincenti. Un’evoluzione iniziata negli anni scorsi con Gattuso e Spalletti, che oggi lo rende il vero equilibratore del Napoli, tanto che lo stesso Conte lo ritiene fondamentale sull’out di destra, scartando l’ipotesi di impiegarlo come trequartista puro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Perché Politano è intoccabile nel Napoli di Conte anche con zero gol

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