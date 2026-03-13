Il 12 aprile 2026 si terranno le elezioni politiche in Ungheria, momento in cui i cittadini voteranno per rinnovare l’Assemblea nazionale. Questa consultazione rappresenta un passaggio importante per il paese, che si prepara ad affrontare un nuovo ciclo politico. Le elezioni attireranno l’attenzione di diversi attori nazionali e internazionali, interessati a seguire gli sviluppi di questa tornata elettorale.

12 aprile 2026: in questa data si svolgeranno le elezioni politiche ungheresi, durante le quali i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Proprio questa tornata elettorale rappresenta un appuntamento fondamentale per il futuro dell’Ungheria e dell’Unione Europea. Per la prima volta in sedici anni, infatti, il panorama politico magiaro è stato scosso dalla nascita di un nuovo movimento, il Partito del Rispetto e della Libertà (Tisza, Tisztelet és Szabadság Párt ) guidato da Péter Magyar, che potrebbe sconfiggere il Fidesz di Viktor Orbán. Ad aprile, quindi, si scontreranno due visioni dell’Ungheria: quella della democrazia illiberale di Orbán e quella di un sistema più democratico, aperto e meno corrotto desiderato da un numero crescente di ungheresi e che il Tisza sembra essere riuscito a incarnare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché il voto in Ungheria sarà un crocevia decisivo per l’Europa

Articoli correlati

Leggi anche: Roma, sarà un mese di Marzo decisivo tra Europa e campionato

Branko, oroscopo 2026: l’anno delle svolte. Perché per alcuni segni sarà decisivoC’è chi aspetta il Capodanno, chi l’inizio dei saldi e chi, da decenni, aspetta una sola cosa: l’oroscopo di Branko.

Altri aggiornamenti su Perché il voto in Ungheria sarà un...

Temi più discussi: Sindacato guastatori | Perché Orbán e Hezbollah sono più pericolosi che mai; Guida alle elezioni del 12 aprile in Ungheria. Intervista al professor Simone Gianello (6.03.2026); In cerca dell'incidente. Orbán e Zelensky se le promettono (di G. Belardelli); L’avvocato: Presto peggio dell’Ungheria. Il parlamento è costituito in gran parte da lacchè e servi sciocchi. In meno di 30 anni smantellate le leggi a tutela dei lavoratori e salario minimo.

Slovenia e Ungheria al voto: sfida sul futuro dell’UESono in arrivo due appuntamenti elettorali che saranno decisivi per stabilire la futura traiettoria politica dell’Unione Europea: prima in Slovenia, il 22 marzo, poi in Ungheria, il 12 aprile, con Vik ... ilbolive.unipd.it

L’Ungheria ha bloccato l’introduzione di nuove sanzioni europee alla Russia e l’approvazione di un prestito per l’UcrainaLunedì il Consiglio dell’Unione Europea non è riuscito a introdurre nuove sanzioni contro la Russia, né ad approvare un nuovo prestito per via dell’opposizione dell’Ungheria. Il Consiglio dell’Unione ... ilpost.it

Ungheria e Slovacchia chiedono di rimuovere l’imprenditore dalla lista degli individui nel mirino - facebook.com facebook

Da Ungheria e Slovacchia no al rinnovo delle sanzioni contro la Russia x.com