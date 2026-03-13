Matteo Salvini ha pubblicato un tweet il 7 marzo in cui annuncia un evento a Milano in piazza Duomo il 18 aprile, organizzato dai Patriots EU. Quella data rappresenta un momento preciso nel suo calendario politico, e l’annuncio evidenzia un impegno diretto con i suoi sostenitori. Il messaggio è chiaro e visibile sulla sua pagina social, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Matteo Salvini ha un tweet fissato sul suo account. È del 7 marzo e serve a ricordare che il 18 aprile a Milano in piazza Duomo ci sarà il «grande evento dei @PatriotsEU». «Per difendere i valori dell’Occidente, la nostra cultura, le nostre tradizioni, i nostri confini. SENZA PAURA. In Europa, padroni a casa nostra!». PADRONI A CASA NOSTRA! Sabato 18 aprile alle 15, tutti in Piazza Duomo a Milano per il grande evento dei @PatriotsEU, con i nostri alleati e tanti leader da tutta Europa. Per difendere i valori dell’Occidente, la nostra cultura, le nostre tradizioni, i nostri confini. SENZA. pic.twitter.comORMD0Q50IJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 7, 2026 Le distrazioni social di Salvini: dal referendum all’Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché il letargo politico di Salvini finirà dopo il referendum

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