Perché il Chelsea dovrebbe dare il massimo nella corsa per Murillo quest’estate

Il Chelsea sta puntando forte su Murillo per rafforzare la rosa questa estate. La squadra londinese sta valutando seriamente un’offerta per il difensore, il quale potrebbe essere un obiettivo prioritario nel mercato estivo. Questi dettagli emergono da alcune fonti vicine al club e indicano un interesse concreto verso il giocatore. La trattativa sembra essere tra le più calde della prossima sessione di mercato.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mentre il Chelsea potrebbe aver offerto una prestazione ampiamente coraggiosa nella capitale francese mercoledì sera, i Blues trovano i loro sogni di Champions League appesi a un filo. Alla fine, sconfitta per 5-2 sulle montagne russe contro i campioni d’Europa in carica, la squadra di Liam Rosenior ora ha una battaglia importante da affrontare nella corsa per conquistare qualsiasi tipo di trofeo in questa stagione. Guardando Rosenior completare un trasloco shock allo Stamford Bridge a gennaio dopo il complicato divorzio di Enzo Maresca, l’ex allenatore dello Strasburgo dovrebbe supervisionare un’altra ristrutturazione nella zona ovest di Londra quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

