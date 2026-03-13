Abbiamo partecipato al Parabere Forum, un evento dedicato alla cultura culinaria, che si tiene ogni anno e riunisce esperti, chef e appassionati del settore. L’obiettivo principale è condividere conoscenze e approfondimenti sulle evoluzioni della cucina, promuovendo il dialogo tra i protagonisti del settore. È un appuntamento che si ripete ogni anno, attirando un pubblico interessato a conoscere le novità e le tendenze del mondo gastronomico.

Organizzare eventi per fare cultura o fare cultura per organizzare eventi. Qualunque sia la prospettiva, questa sembra essere senza ombra di dubbio la missione impossibile di chi ancora crede in formazione e istruzione, come i motori di scelte e orientamenti professionali e individuali. Da undici anni, Maria Canabal porta avanti con grandissimi sforzi ed enorme passione il Parabere Forum. Avvocato, un passato da giornalista politica, culturale e poi gastronomica, Maria si definisce lei stessa femminista a tempo pieno e – aggiungiamo noi – attivista per la gastronomia del futuro. In una sua intervista di qualche anno fa si legge: «Il primo passo è stata la rete. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché abbiamo partecipato al Parabere Forum e dovremmo farlo ogni anno

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