Per quelle frasi Gratteri avrebbe aperto un’inchiesta per minacce

Da ilfoglio.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore Gratteri ha aperto un'inchiesta per minacce dopo alcune frasi pronunciate in pubblico. In una lettera inviata al direttore di un quotidiano, Gratteri è stato criticato per aver usato toni minacciosi nei confronti di alcuni giovani. La comunicazione è stata resa pubblica e si riferisce a un confronto tra le parti coinvolte.

Al direttore - Caro procuratore Gratteri, le scrivo una lettera attraverso il Foglio. Questi ragazzi non meritano i toni minacciosi che lei ha usato. Qualche volta fanno arrabbiare anche me e ci discuto, anche se sono loro amico. A volte sono scapestrati, cercano indiscrezioni, ma non meritano le minacce che lei gli ha rivolto. Ci siamo conosciuti e abbiamo frequentato insieme comunità terapeutiche per discorsi contro le droghe, luoghi dove si soffre a causa di dipendenze dalle quali bisogna liberarsi. Condivido il suo impegno contro il narcotraffico e la sua battaglia contro la legalizzazione di qualsiasi droga. Su questi temi ci siamo incontrati pubblicamente molte volte, anche in Senato o nelle scuole, per dare le giuste informazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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