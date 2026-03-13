Pentathlon | nuoto dimezzato e laser run potenziato per

L’Unione Internazionale del Pentathlon Moderno ha comunicato modifiche alle discipline di nuoto e laser run, con il nuoto che sarà dimezzato e il laser run potenziato. Le variazioni sono state decise per adattare lo sport alle esigenze delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Queste modifiche riguardano le regole e la durata delle prove, senza influenzare altri aspetti del pentathlon.

L’Unione Internazionale del Pentathlon Moderno (UIPM) ha annunciato modifiche sostanziali alle prove di nuoto e laser run, con l’obiettivo di preparare lo sport per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Queste variazioni seguono precedenti cambiamenti come la sostituzione dell’equitazione con la corsa ad ostacoli e l’introduzione del tabellone ad eliminazione diretta nella scherma. Le nuove regole ridurranno la distanza di nuoto da 200 a 100 metri stile, modificando anche il sistema di punteggio assegnato ai secondi di differenza tra gli atleti. I dettagli tecnici indicano che nel nuovo formato i 100 metri assegneranno 5 punti per ogni secondo di vantaggio, raddoppiando il valore rispetto al passato dove erano attribuiti solo 2 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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