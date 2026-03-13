Il Museo d’Arte Contemporanea di Nuoro si prepara ad accogliere un evento dedicato a Pellizza e Ballero, due artisti italiani. Verranno esposte trenta opere che rappresentano un confronto tra le loro produzioni e il loro impatto sulla storia dell’arte. L’iniziativa mira a mettere in evidenza il legame tra le due figure e il loro ruolo nel panorama artistico nazionale.

Il Museo d'Arte Contemporanea di Nuoro sta per ospitare un incontro storico che mette in luce il legame tra due maestri della pittura italiana. Giuseppe Pellizza da Volpedo e Antonio Ballero si incontrarono nel 1903 alla Biennale di Venezia, dando vita a uno scambio intellettuale documentato da lettere scritte tra il 1904 e il 1907. Questa iniziativa, curata da Chiara Gatti con il coordinamento di Rita Moro e il supporto scientifico di Gabriella Belli e Antonello Cuccu, punta a ridisegnare la st . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pellizza e Ballero: 30 opere ridisegnano la storia

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