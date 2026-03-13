Pellegrina tutti invitati al torneo di briscola

Sabato si terrà un torneo di briscola chiamato “Pellegrina”, al quale sono invitati tutti i partecipanti. L’evento si svolgerà in una sala comunale, con tavoli allestiti per l’occasione. Sono previsti premi per i vincitori e momenti di convivialità tra i presenti, che si raduneranno per condividere questa tradizione di gioco e socialità.

Tutti attorno al tavolo, si gioca! Un po’ per amicizia, un po’ per solidarietà, un po’ per amore delle carte. Come da tradizione d’inizio primavera, ospiti e amici di Casa Don Venturini invitano alle sfide della “Briscolata alla Pelle”: l’appuntamento è per la sera di venerdì 20 marzo nel grande salone della Pellegrina, Strada Agazzana 68. Costo d’iscrizione 5 euro (il ricavato della serata andrà a sostegno della comunità che accoglie persone in hiv-aids). Alle 20,30 si distribuiscono le carte. "Europa e America. I due volti della crisi occidentale", torna il Festival della cultura della libertà . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Piccola marcia per la pace: "Tutti invitati"In America 19 monaci buddisti si sono messi in cammino per la pace, percorrendo oltre 3. Dalla briscola al teatro, dallo sport alla cultura: gli eventi in Valtrebbia e VallurettaPunto di ascolto con attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini, utenti e consumatori, gestito dalle associazioni dei...