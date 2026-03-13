Pellegatti sicuro | Kean non verrà al Milan Sull’attaccante la dirigenza deve ancora …

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il calciomercato del Milan, affermando che Kean non arriverà alla squadra. Ha anche detto che la dirigenza deve ancora decidere sul futuro dell’attaccante e ha parlato di possibili mosse in vista della prossima sessione di mercato. Pellegatti ha fornito queste informazioni nel corso di un suo intervento pubblico.

Mancano ancora partite molto importanti per quanto riguarda il Milan che deve ancora garantirsi un posto nelle prime quattro in classifica e che ancora spera nel sogno Scudetto. Nonostante la stagione aperta con obiettivi importanti da conseguire si continua a parlare del calciomercato del futuro, con la prima punta come uno degli argomenti più caldi intorno al Diavolo. Ne parla anche il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Estupinan ceduto? Il Milan punta l'esterno a tutta fascia. Occhio al colpo di calciomercato>>> "Per l'attaccante prima bisognerà capire quanto sarà il budget. In totale dovrebbe essere di circa 100 milioni, tra premi di campionato, cessioni e ritorno in Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

