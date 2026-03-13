Jessica Pegula ha sconfitto Belinda Bencic al WTA Indian Wells con un punteggio di 6-3, 7-6, interrompendo così una serie di cinque sconfitte consecutive nel torneo. La statunitense ha ottenuto la sua prima vittoria contro la svizzera in questa manifestazione e ha conquistato un risultato importante nella sua carriera. La partita si è conclusa con Pegula che ha prevalso in due set.

La statunitense Jessica Pegula ha superato per la prima volta nella sua carriera l’ostacolo rappresentato da Belinda Bencic, vincendo al WTA Indian Wells con un punteggio di 6-3 e 7-6. La vittoria, ottenuta al quinto tentativo contro la svizzera, arriva in un contesto ambientale complesso caratterizzato da aria rarefatta e temperature variabili nel deserto californiano. L’atleta ha sottolineato come il suo approccio mentale rimanga costantemente attivo nell’affrontare le sfide tecniche e climatiche del torneo, evidenziando una capacità di adattamento rapido che contraddistingue la sua fase attuale della carriera nonostante l’età avanzata rispetto alle coetanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pegula batte Bencic: fine di 5 sconfitte a Indian Wells

Articoli correlati

WTA Indian Wells 2026, Swiatek, Rybakina e Pegula approdano al terzo turnoIl torneo WTA di Indian Wells completa l’allineamento del tabellone ai sedicesimi: si giocano i match della parte bassa del secondo turno.

WTA Indian Wells 2026: Swiatek e Pegula avanti, due ritiri negli ottaviTutto il tabellone del WTA 1000 di Indian Wells, il terzo della stagione femminile, è ora allineato ai quarti di finale.

Approfondimenti e contenuti su Indian Wells

Temi più discussi: Bencic cede il passo per la prima volta a Pegula; Indian Wells: Pegula inarrestabile, batte Bencic per la prima volta e vola ai quarti; Alcaraz batte Ruud 6-1 7-6 e avanza ai quarti di Indian Wells; Sinner batte Fonseca a Indian Wells salvando tre set point. Ai quarti c’è Tien. Jannik: Lui e Joao il futuro.

Indian Wells: Pegula inarrestabile, batte Bencic per la prima volta e vola ai quartiLa n.5 del mondo sale di livello: solida, concentrata e determinata, Jessica Pegula ha finalmente la meglio su Belinda Bencic e accede ai quarti di Indian Wells. E l’ottava vittoria consecutiva per Je ... msn.com

WTA Indian Wells 2026: Swiatek e Pegula avanti, due ritiri negli ottaviTutto il tabellone del WTA 1000 di Indian Wells, il terzo della stagione femminile, è ora allineato ai quarti di finale. E nella parte inferiore, non c'è ... oasport.it

Sinner devastante nel suo quarto di finale a Indian Wells! https://mdst.it/4bqFfaA #SportMediaset facebook

SINNER DOMINA TIEN E VOLA IN SEMIFINALE A INDIAN WELLS: ADESSO C'È ZVEREV! Grandissima prova di forza da parte del numero due al mondo, che concede solo tre game a Learner Tien in poco più di un'ora: nona vittoria consecutiva a livello ' x.com