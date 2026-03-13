Pechino scommette sulle interfacce neurali Un nuovo fronte di competizione globale?

Pechino sta investendo nelle interfacce neurali, con un'agenzia regolatoria che ha approvato nuovi progetti nel settore. La Cina mira a sviluppare tecnologie che collegano direttamente cervello e computer, segnando un passo importante in questa corsa. Al momento, vari enti pubblici e privati stanno lavorando su diverse applicazioni di queste interfacce, nel tentativo di avanzare in un mercato in rapida espansione.

La Cina accelera sulla frontiera delle interfacce cervello-computer. L'autorità regolatoria di Pechino, la National medical products administration (Nmpa), ha autorizzato la commercializzazione di un sistema di Brain-computer interface (Bci) sviluppato dalla società Borui Kang medical technology (Shanghai), pensato per consentire ai pazienti con paralisi di recuperare la capacità di afferrare oggetti con la mano. Si tratta della prima approvazione al mondo per un dispositivo Bci destinato alla vendita commerciale. Come funziona. Il dispositivo è progettato per persone con tetraplegia dovuta a lesioni cervicali del midollo spinale.