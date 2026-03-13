Nella prima tappa di Pechino Express 2026, lunga 221 km da Ubud, Chanel Totti ha conquistato la vittoria, mentre gli Ex si sono trovati a rischio eliminazione. La puntata ha visto i concorrenti affrontare diversi percorsi e prove, con alcune squadre che hanno accumulato più difficoltà rispetto ad altre. La gara prosegue con le squadre impegnate nella seconda fase del percorso.

Il viaggio in estremo oriente tra Indonesia, Cina e Giappone di Pechino Express 2026 è iniziato, con la prima puntata disponibile on demand su Sky e NOW in streaming. Il viaggio delle 10 coppie è partito da Ubud cuore spirituale di Bali, ed è terminato dopo 221 km a Mengwi. A guidarli è stato, come sempre, Costantino della Gherardesca ma nella tappa intermedia al tempio i concorrenti hanno trovato Lillo. La prima tappa ha messo in luce pregi e difetti delle diverse coppie, c'è chi si è fatto prendere subito dalla nostalgia della mamma e del cellulare (i Creator), chi ha fatto divertire il pubblico (gli Spassusi), chi non ha nascosto le proprie paure (i Comedian). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pechino Express 2026, Chanel Totti vince la prima tappa, gli Ex a rischio

