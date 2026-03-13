Peacock | 600 miliardi di combinazioni per lo streaming

Peacock ha annunciato di aver sviluppato oltre 600 miliardi di combinazioni per la sua piattaforma di streaming, puntando su nuove funzioni come l’integrazione di intelligenza artificiale, video verticali e giochi interattivi. La società mira a offrire un’esperienza di intrattenimento più personalizzata e coinvolgente per gli utenti di dispositivi mobili. La piattaforma si prepara così a distinguersi nel settore dello streaming digitale.

Peacock sta rivoluzionando l’esperienza di intrattenimento mobile unendo intelligenza artificiale, video verticali e gaming interattivo. La piattaforma lancerà presto funzionalità guidate da avatar digitali e trasmissioni sportive in formato verticale per smartphone. Questa strategia mira a trattenere gli utenti più a lungo sui dispositivi mobili, trasformando l’app in un hub ibrido tra social network e servizio di streaming tradizionale. Il cuore del progetto è la personalizzazione estrema basata su algoritmi predittivi. L’avvento dell’Avatar Digitale come Narratore della Realtà. Il nucleo di questa espansione risiede nella creazione di un universo narrativo chiamato Bravoverse, dove un avatar digitale basato sulla figura dello showman Andy Cohen guida l’utente attraverso contenuti selezionati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Peacock: 600 miliardi di combinazioni per lo streaming Articoli correlati Wicked 2: streaming su Peacock nel 2026, ma l’incasso cala e gli Oscar ignorano il sequel di successo.Il sequel di “Wicked”, il fenomeno cinematografico ispirato all'amato musical di Broadway, approderà in streaming il 20 marzo 2026, una data che... Niscemi, 1.600 persone in fuga da un disastro annunciato: “Dov’è lo Stato? Cos’hanno fatto con i miliardi stanziati per il territorio?”A Niscemi, cittadina siciliana di 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, la terra continua a franare portando con sé case, sogni e la...