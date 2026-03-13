pazzi per il wrestling gli ascolti volano

Gli appassionati di wrestling stanno seguendo con entusiasmo gli eventi trasmessi in televisione, portando gli ascolti a livelli elevati. La rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi intitolata

Vi proponiamo Tele.raccomando la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (WWE Smackdown!) Sarà che ultimamente stanno esplodendo sport impegnativi ma educati come il tennis, lo sci o il rugby, sarà che un po’ di sano “machismo” alberga in ognuno di noi e forse riusciamo a condividerlo nei momenti più insospettabili, sarà che siamo in piena rievocazione vintage, sta di fatto che una tv nativa digitale attira a mezzanotte quasi 150mila fan di uno sport considerato estremo come il wrestling. L’Auditel parla chiaro: dalle 23:30 alle 2 circa di martedì Smackdown! della WWE su DMAX ha tenuto una media di oltre 100mila spettatori col picco a cavallo di mezzanotte di 140mila teste. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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