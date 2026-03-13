Paternità | all' Istituto di formazione politica Pedro Arrupe la presentazione del libro di Nino Sammartano

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Nino Sammartano presenta il suo libro “Paternità” all'Istituto di formazione politica "Pedro Arrupe". Saluti di Gianni Notari, direttore del Centro Arrupe e di Salvatore La Rosa, presidente Aidu Sicilia e Ucid sezione di Palermo. Intervengono il prof. Gioacchino Lavanco Psicologo di Comunità, Università degli Studi di Palermo, e la prof.ssa Livia Romano pedagogista Università degli Studi di Palermo. Modera il prof. Antonio La Spina, Sociologo. L’autore in questo libro prende in considerazione tre esperienze di paternità: l’esperienza di Abramo, quella di Zaccaria e quella di Giuseppe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Aggiornamenti e notizie su Paternità all'Istituto di formazione...

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