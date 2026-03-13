Pastore di Courmayeur | 8 mesi di carcere per aggressione

Un pastore di Courmayeur è stato condannato a otto mesi di carcere per aver aggredito una persona nella valle. L'episodio si è verificato recentemente e la sentenza è stata emessa da un giudice competente. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, anche grazie alla durata della pena decisa. La vicenda si è conclusa con questa condanna ufficiale.

Un pastore di Courmayeur ha ricevuto una condanna di otto mesi di reclusione per un episodio di aggressione verificatosi nella valle. Il giudice monocratico di Aosta, Marco Tornatore, ha stabilito anche il pagamento di una provvisionale di 3.000 euro a favore della parte offesa. I fatti risalgono al maggio del 2024, quando una donna uscì in val Ferret con i suoi cani durante una passeggiata. L’incidente si è scatenato all’altezza del pascolo dell’imputato, dove il cane da pastore, custode delle mucche, ha aggredito due animali domestici. Dopo due ore di ricerche, la coppia ha ritrovato l’animale fuggito e, nel ritorno verso l’auto, ha dovuto passare nuovamente vicino al pascolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pastore di Courmayeur: 8 mesi di carcere per aggressione Articoli correlati Leggi anche: Sassari in attesa di un nuovo pastore: nove mesi di sede vacante e interrogativi sulla scelta del successore di Saba. Grave aggressione al personale di Polizia Penitenziaria nel carcere di AversaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...