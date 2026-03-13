Pasternak | amore e rivoluzione nel dottor Živago

Nel cuore pulsante della letteratura russa del Novecento, il romanzo di Boris Pasternak si erge come un monumento alla libertà interiore contro la violenza storica. Pubblicato nel 1957 e poi trasposto al cinema da David Lean nel 1965, l’opera racconta le vite intrecciate di Jurij Živago e Lara Antipova, travolte dalla Rivoluzione e dalla guerra civile. Questo testo non è solo una storia d’amore, ma un atto di fede nella parola poetica come unico rifugio possibile in tempi bui. L’intreccio dei destini tra poesia e rivoluzione. La narrazione parte dall’infanzia di Jurij Živago, un giovane talentuoso che perde precocemente la madre e viene allevato dai parenti a Mosca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

