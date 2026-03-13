Parte la sperimentazione della riforma della disabilità | l’iter di accertamento le unità di valutazione i criteri clinici il ruolo dei medici certificatori
Dal 1° marzo 2026 è iniziata la terza fase della sperimentazione della riforma della disabilità, che riguarda l’iter di accertamento, le unità di valutazione, i criteri clinici e il ruolo dei medici certificatori. La nuova procedura si applica secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 622024 e dal decreto-legge 192026, coinvolgendo le strutture dedicate alla valutazione delle persone con disabilità.
Dal 1° marzo 2026 è entrata nella terza fase la sperimentazione della riforma del sistema di accertamento della disabilità, prevista dal decreto legislativo 622024 e ulteriormente sviluppata dal decreto-legge 192026. La nuova fase estende il modello sperimentale a quaranta province italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Catania, Venezia e Potenza, oltre alla Provincia autonoma di Bolzano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Disabilità, la sperimentazione della riforma si estende a 40 nuove province: dal 1° marzo 2026 attivo il nuovo sistema di accertamento e valutazione multidimensionale
Riforma disabilità, al via la sperimentazione anche a Verona: da marzo cambia l'iter di accertamento
