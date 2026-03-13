Parte la sperimentazione della riforma della disabilità | l’iter di accertamento le unità di valutazione i criteri clinici il ruolo dei medici certificatori

Dal 1° marzo 2026 è iniziata la terza fase della sperimentazione della riforma della disabilità, che riguarda l’iter di accertamento, le unità di valutazione, i criteri clinici e il ruolo dei medici certificatori. La nuova procedura si applica secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 622024 e dal decreto-legge 192026, coinvolgendo le strutture dedicate alla valutazione delle persone con disabilità.