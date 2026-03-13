A Perugia è stato avviato un progetto di formazione rivolto ai parrucchieri, con l’obiettivo di creare un servizio più inclusivo per clienti con esigenze particolari. Il percorso mira a far acquisire competenze tecniche e sensibilità nei professionisti, affinché possano prendersi cura di persone con bisogni specifici. Si tratta di un'iniziativa che coinvolge diversi operatori del settore.

PERUGIA – Imparare un mestiere significa acquisire competenze tecniche, ma anche sviluppare sensibilità, attenzione verso gli altri e capacità di adattarsi alle diverse esigenze delle persone. È proprio da questo principio che è nato “Parrucchieri Inclusivi”, il progetto ideato dalla docente di acconciatura Claudia Fabrizi all’interno di Glossario Futuro, iniziativa dedicata all’ampliamento dell’offerta formativa della Scuola dei Mestieri di Ecipa Futuro Umbria. L’attività ha coinvolto la classe 3F del corso di acconciatura, ultimo anno del percorso di Istruzione e formazione professionale (IeFP), con l’obiettivo di affrontare in modo concreto e multidisciplinare il tema della cura dei capelli delle persone con disabilità e delle esigenze specifiche che possono emergere in un contesto professionale come il salone di parrucchiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Parrucchieri inclusivi“ per clienti speciali di cui prendersi cura

Articoli correlati

Burnout dei medici, l'Unifg lancia il progetto per 'prendersi cura di chi ti cura'Da domani prenderà il via il corso strutturato di Mindfulness nato da una iniziativa del prof.

Narciso Parrucchieri – Eliminare i ritardi dei clienti con protocolli innovativiUn nuovo approccio imprenditoriale fa scuola nel settore bellezza con Narciso Parrucchieri: ecco tutti i dettagli.

Aggiornamenti e notizie su Parrucchieri inclusivi

Temi più discussi: Parrucchieri inclusivi per clienti speciali di cui prendersi cura; Parrucchieri Inclusivi: alla Scuola dei Mestieri la formazione incontra l'inclusione; Eletti i nuovi componenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Obiettivo inclusione con una rete di parrucchieri formati sulle esigenze dei clienti con disabilitàE’ nata l’associazione Le forbici a cuore di Christian Plotegher, il barbiere che taglia i capelli ai bambini con disturbi dello spettro autistico assecondando i loro bisogni Si propone di diventare ... disabili.com

Pesaro, Giorgio Parrucchieri: «Tagliamo i capelli gratis alle clienti per donare ciocche di capelli agli ustionati di Crans-Montana»PESARO - Diamoci un taglio. Ma facciamolo per solidarietà. Un taglio di capelli gratuito per una buona causa: realizzare delle parrucche per i ragazzi ustionati nel tragico rogo di Crans -Montana. Una ... corriereadriatico.it

Nel film 10.000 a.C. sembra di assistere alla prima tribù di parrucchieri certificati della storia: loc lucidi, ordinati, simmetrici. Bambini inclusi. Neanche un capello fuori posto. Ma la storia dei locs è molto più complessa. Testi consigliati: 1. “General History of Afric - facebook.com facebook