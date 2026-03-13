Parlamento opposizione e propaganda | così si indebolisce la democrazia 

Nel dibattito pubblico italiano, opposizione e partiti di governo si confrontano frequentemente su temi come guerra, sicurezza ed equilibri internazionali. Le discussionipubbliche spesso si svolgono attraverso dichiarazioni pubbliche e campagne di propaganda, contribuendo a un clima di crescente polarizzazione. La comunicazione politica si muove tra scontri diretti e tentativi di conquistare consensi, influenzando l’opinione pubblica e il funzionamento delle istituzioni.

Su guerra, sicurezza ed equilibri internazionali il livello del confronto politico italiano appare troppo spesso inferiore alla gravità della fase storica Le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi mediorientale, sul ruolo dell'Italia e sul rischio di un coinvolgimento nei nuovi scenari di guerra hanno riportato al centro temi enormi: rapporti con gli Stati Uniti, uso delle basi italiane, diritto internazionale, sicurezza energetica, stabilità economica, collocazione europea del nostro Paese.

Piantedosi sfida i giudici e l’ideologia immigrazionista: “Così si favorisce l’irregolarità e si indebolisce lo Stato”Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi apre un nuovo fronte politico e culturale sul tema dell’immigrazione, indicando non solo un problema...

Referendum, è scontro per un libro di testo ritenuto propaganda per il ‘no’. Vaccari (PD): “Così si spingono gli insegnanti ad autocensurarsi. Quel testo non era propaganda”Con le giornate del 22 e 23 marzo segnate sul calendario, il referendum sulla giustizia entra in una fase più esposta.

Regione, opposizione occupa il Consiglio. Centrosinistra: Solo propagandaBari – Pressing sul Governatore. In attesa del vertice con i democratici di mercoledì, dal quale dovrebbero venir fuori gli indirizzi per il prossimo rimpasto di Giunta, i consiglieri di centrodestra ... affaritaliani.it

L'indisciplinata propaganda dell'AnmUno dei falsi allarmi dell’Anm sulla riforma costituzionale è che l’Alta Corte disciplinare finirà per intimidire i magistrati che, così, verranno coartati nella loro autonomia e indipendenza. E come? ilfoglio.it

UN CAMPO CHIAMATO GIUSEPPI Fatti. 1) le opposizioni chiedono di essere informate prontamente sulla guerra in Medio Oriente; 2) la Premier offre un tavolo di confronto in un formato più riservato a P Chigi, dopo essere stata in Parlamento; 3) Conte dice n x.com

"Mosca recluta soldati e operaie in Africa con l'inganno", il Parlamento europeo invoca sanzioni. Intanto la Commissione propone una missione all'oleodotto Druzhba colpito dai russi. Cremlino: "Assurda l'idea di mettere pressione su di noi per la pace" - facebook.com facebook