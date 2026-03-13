A Parigi, il Festival Canzoni & Parole ha visto l'apertura con l'esibizione di Beppe Voltarelli, portando in scena musica d’autore italiana. L'evento si svolge sotto la tutela del Consolato Generale, che ne garantisce la cornice ufficiale. La serata ha segnato l'inizio di una rassegna dedicata alla musica italiana, attirando pubblico e media presenti in città.

La musica d’autore italiana torna a dominare le sale parigine con l’anteprima del Festival Canzoni & Parole, evento che si svolge sotto la protezione diplomatica del Consolato Generale. Beppe Voltarelli ha aperto la serata con un repertorio che fonde le tradizioni musicali dei due paesi, celebrando il legame culturale tra Italia e Francia. L’iniziativa si inserisce nel calendario della quinta edizione della rassegna, fissata dal 19 al 24 maggio 2026. Il Console Generale Jacopo Albergoni ha sottolineato come questi artisti siano capaci di superare i confini geografici e generazionali, portando avanti il genio creativo italiano all’estero. La sera è stata anche dedicata alla memoria di Andrea Parodi, scomparso vent’anni fa, rendendo omaggio a una figura chiave del cantautorato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parigi: Beppe Voltarelli apre il Festival Canzoni & Parole

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