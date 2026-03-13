Parco Monza | 22 fontanelle tornano operative dopo 8 anni

Le ventidue fontanelle del Parco di Monza sono state riattivate ieri sera, dopo otto anni di inattività. La decisione è arrivata al termine di una settimana caratterizzata da malintesi e comunicazioni confuse tra le autorità e i cittadini. La riaccensione delle fontanelle segna la fine di un periodo di attesa e di discussioni che si sono protratte nel tempo.

Le ventidue fontanelle del Parco di Monza sono tornate operative ieri sera, chiudendo una settimana di incomprensioni nate da una comunicazione non capillare. L'intervento, atteso dal 2017, ha richiesto operazioni delicate come la sabbiatura e la resinatura, rendendo necessaria la chiusura temporanea per evitare danni da afflusso eccessivo. La riapertura avviene nel momento giusto, con l'avvicinarsi della stagione primaverile che porterà un numero maggiore di visitatori nello spazio verde cittadino. Il Consorzio ha specificato che la gestione richiede attenzione costante a causa dei frequenti atti vandalici, inclusi i furti dei rubinetti. La confusione iniziale è scaturita dall'uso improprio di segnaletica che indicava guasti reali laddove invece si trattava di lavori programmati.