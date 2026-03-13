Parcheggiatori abusivi dalla prefettura un promemoria per Palazzo Carafa
La prefettura di Lecce ha inviato un promemoria alla polizia locale di Palazzo Carafa riguardo ai parcheggiatori abusivi. Il documento invita le forze di polizia a predisporre interventi specifici per contrastare questa attività, suggerendo anche la creazione di un’unità dedicata che possa intervenire efficacemente sul fenomeno. Il messaggio è diretto e senza ambiguità.
Con una nota si ricorda che un tavolo tecnico sul fenomeno è già attivo e che “l'amministrazione comunale è stata sensibilizzata sull'esigenza di standard più elevati di intervento da parte della polizia locale” Ma quel tavolo esiste già, ricordano oggi da Palazzo dei Celestini: “Si comunica che è già da tempo attivo e operante un tavolo di coordinamento istituzionale presso il Palazzo del Governo, volto a definire una strategia d’intervento organica e incisiva. A seguito del tavolo prefettizio, sono stati già avviati mirati tavoli tecnici coordinati dal questore di Lecce”. LeccePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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