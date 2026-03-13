Paralimpiadi Milano Cortina De Sanctis | Giornata trionfale grazie a Perathoner e Luchini

Il presidente del Comitato italiano paralimpico ha commentato con entusiasmo i risultati delle Paralimpiadi di Milano Cortina, sottolineando il successo di due atleti italiani che hanno conquistato rispettivamente due ori. De Sanctis ha espresso soddisfazione per le vittorie di Perathoner e Luchini, evidenziando la giornata come un trionfo per lo sport paralimpico italiano.