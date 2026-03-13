Paralimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Oggi si svolge la settima giornata delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con un programma molto fitto di gare e appuntamenti. Gli atleti partecipano in diverse discipline, e l'intera giornata è dedicata a molte competizioni che coinvolgono numerosi paesi. La manifestazione continua a offrire un calendario intenso di eventi sportivi fino alla sera.

Sci alpino, biathlon, snowboard e para ice hockey inaugurano il programma agonistico: gli Azzurri cercano subito il podio La settima giornata delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con un programma ricchissimo. Venerdì 13 marzo mette in palio tredici medaglie d’oro, distribuite tra sci alpino, snowboard e biathlon, tre discipline dove la squadra azzurra ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli.Dalla mattina fino al primo pomeriggio si susseguiranno finali e manche decisive: una giornata intensa che promette spettacolo sulle piste e sulle linee di tiro. Il programma italiano si apre alle 9.00 con il gigante maschile di sci alpino per la categoria visually impaired, dove al cancelletto di partenza c’è Giacomo Bertagnolli, atleta di grande esperienza e punto di riferimento della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 10I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel ... tg24.sky.it

Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quinta con dieci podi, Cina in testaLe Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d'Apertura andata in scena all'Arena di Verona, sono ... oasport.it

ESERCITO IN PRIMA LINEA ANCHE ALLE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO -CORTINA 2026. - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi! x.com