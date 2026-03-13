Durante le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il toscano Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nello snowboard paralimpico. La sua vittoria rappresenta un risultato importante per l’Italia in questa disciplina. Luchini ha conquistato il primo posto in una gara che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi. La competizione si è svolta sulle piste di Cortina d’Ampezzo.

CORTINA D’AMPEZZO – Jacopo Luchini ha scritto una pagina storica dello snowboard paralimpico alle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. L’atleta toscano, di Montemurlo in provincia di Prato, ha conquistato oggi, 13 marzo 2026, la medaglia d’oro nel banked slalom SB-UL. Per l’Italia si tratta del quarto oro nella manifestazione, un record. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: oro nello snowboard per il toscano Jacopo Luchini

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