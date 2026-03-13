Durante le Paralimpiadi, Jacopo Luchini e Alberto Perathoner hanno vinto entrambe medaglie d’oro nello snowboard, portando l’Italia a un record di primi posti in questa disciplina. La competizione si è svolta senza intoppi, con gli atleti che hanno concluso le gare con risultati eccellenti. La giornata si è conclusa con la doppietta italiana, sottolineando il successo nel settore.

Una giornata storica per i Giochi Paralimpici: Jacopo Luchini ha conquistato la medaglia d’oro nello snowboard categoria SB-UL (per gli atleti con disabilità fisica agli arti superiori) vincendo al termine delle due manche con il tempo di 56”28 davanti a due atleti cinesi Wang Pengyao (56"62) e Jiang Zihao (57"03). Pochi minuti dopo è arrivato un altro splendido oro con Emanuel Perathoner nello snowboard cross paralimpico classe SB-LL2 (disabilità a uno o entrambi gli arti inferiori) con il tempo di 54”28 precedendo lo svizzero Fabrice Von Grueningen e l’australiano Ben Tudhope. Per l’Italia, questi due ori a Milano-Cortina sono record: mai così tanti in una Paralimpiade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paralimpiadi, Luchini e Perathoner d’oro: doppietta nello snowboard, record di primi posti per l’Italia

