Durante le Paralimpiadi, l’Italia ha raggiunto un risultato storico grazie alla vittoria di un atleta che ha conquistato una medaglia d’oro, superando così il numero di medaglie ottenute nella stessa edizione delle Olimpiadi di Lillehammer del 1994. Con questo successo, le medaglie totali dell’Italia sono salite a 14, segnando un record personale e collettivo per la partecipazione nazionale.

Un giorno storico e indimenticabile per i colori dell’Italia: dopo il record di medaglie d’oro in una sola Paralimpiade, è stato superato anche il record complessivo di medaglie conquistate nella stessa edizione, siamo già a 14, facendo meglio di Lillehammer 1994. Autore del “sorpasso” è il primo posto di René De Silvestro nella specialità dello Slalom gigante sitting (per gli atleti con disabilità fisiche agli arti inferiori che gareggiano seduti su un apposito attrezzo, chiamato monosci) che con 2’10”44 è arrivato davanti all’olandese de Langer (+0.57) e il norvegese Pedersen (+4.15). L’obiettivo dichiarato di 10 podi alla vigilia dei Giochi è stato superato egregiamente, gli azzurri sono entrati di diritto sui libri di storia e non è ancora finita: attualmente contiamo 6 ori, 7 argenti e 1 bronzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paralimpiadi, Italia nella storia: l’oro di René De Silvestro ci fa superare le medaglie di Lillehammer

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