Paralimpiadi invernali 2026 Perathoner e Luchini vincono l’oro nello snowboard | Italia da record

Durante la mattinata del 13 marzo alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, due atleti italiani hanno conquistato l’oro nello snowboard, portando il totale delle medaglie d’oro vinte dal paese a cinque. Questo risultato rappresenta un nuovo record per l’Italia in occasione di questa edizione dei Giochi. Entrambi gli atleti sono saliti sul podio dopo aver completato le loro gare con i migliori tempi.
L’Italia arriva a cinque medaglie d’oro nelle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina – nuovo record assoluto per il nostro Paese – con due trionfi arrivati solo nella mattinata di oggi, 13 marzo, nello snowboard. Il primo a salire sul gradino più alto nel podio è stato Jacopo Luchini nella gara di Snowboard banked slalom SB-U. L’azzurro ha chiuso nella seconda manche con il tempo di 56?28. Argento e bronzo per i due atleti cinesi Pengyao Wang e Zihao Jiang. Nono posto per l’altro azzurro Paolo Priolo. OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO? Jacopo che spettacolo! Luchini è medaglia d'oro nello #sbowboard Banked slalom uomini SB-UL?GRANDE! pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
