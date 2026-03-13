Paralimpiadi Invernali 2026 Italia d’oro a Cortina | Luchini e Perathoner vincono il titolo a cinque cerchi

Alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Luchini e Perathoner hanno conquistato il titolo a cinque cerchi nella competizione a Cortina. La giornata è stata caratterizzata da una serie di vittorie italiane, che hanno rafforzato la presenza del paese nelle discipline paralimpiche. Gli atleti sono saliti sul podio in diverse discipline, portando a casa medaglie e riconoscimenti.

Cortina, 13 marzo 2026 – Non finisce la festa azzurra alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. A seguito delle medaglie vinte da Bertagnolli e De Silvestro nel Gigante dello sci alpino e del Sitting (leggi qui), si fanno strada anche gli allori messi al collo da Jacopo Luchini e Emanuel Perathoner. Il primo atleta azzurro ha vinto il titolo paralimpico nella categoria Upper Limb e nello snowboard, con il best time di 56.28. Con lui, festeggia anche lo stesso Perathoner, che aggiunge una medaglia personale in competizione. L’Azzurro sale sul primo gradino dorato del podio nel Banked Slalom e nello stesso snowboard cross (categoria Lower Limb). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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