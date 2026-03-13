Paralimpiadi Invernali 2026 Bertagnolli conquista l’argento nel Gigante e fa cinquina ai Giochi

Durante le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla guida Andrea Ravelli, ha ottenuto la medaglia d’argento nel Gigante. Con questo risultato, l’atleta conquista la sua quinta medaglia ai Giochi, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo nella storia dello sci alpino paralimpico. La competizione si è svolta a Cortina il 13 marzo 2026.

Cortina, 13 marzo 2026 – Arriva la medaglia d’argento per Giacomo Bertagnolli, con la sua guida Andrea Ravelli, che scrive ancora la storia nello sci alpino alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. E’ uno Slalom Gigante di grande talento e carattere per l’Azzurro, che vede l’Italia ancora sul podio, dopo il successo di Chiara Mazzel (leggi qui). Bertagnolli fa la quinta medaglia personale in competizione e accresce leggenda in bacheca, nella categoria visual impaired. A salire sul podio è anche Renè De Silvestro, che nello Slalom Gigante del Sitting, mette la medaglia d’oro del titolo paralimpico al collo. Le dichiarazioni – Fonte milanocortina2026. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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