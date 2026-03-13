Paralimpiadi | 3 ori sci alpino e biathlon oggi orari

Nella sesta giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si sono svolti eventi di sci alpino e biathlon con tre medaglie d’oro assegnate. Gli atleti hanno gareggiato in diverse discipline durante la giornata, con appuntamenti programmati in vari orari. La giornata ha visto protagonisti numerosi partecipanti, con competizioni che hanno coinvolto diverse categorie e specialità sportive.

La sesta giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si apre con una densità di appuntamenti che trasforma il calendario sportivo in un vero e proprio festival della competizione. Venerdì 13 marzo, le finali dello sci alpino e del biathlon si susseguono a ritmo serrato, promettendo l'assegnazione di nuovi titoli su Rai 2 HD e Rai Play. Il palinsesto odierno non è solo una lista di orari, ma rappresenta la concretizzazione di anni di preparazione atletica e logistica, dove ogni gara è un tassello fondamentale per la storia sportiva italiana. Le dirette televisive coprono fasce orarie precise: dalle 8.45 alle 13.00, quindi dalle 12.

