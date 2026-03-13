Paralimpiadi 2026 Perathoner e De Silvestro portano altri ori all’Italia

Durante le Paralimpiadi 2026, gli atleti italiani Perathoner e De Silvestro hanno conquistato due medaglie d’oro. Perathoner ha ottenuto un’altra vittoria nello snowboard, mentre De Silvestro ha trionfato nello slalom gigante sitting. La giornata si è conclusa con il successo degli atleti italiani nelle discipline di sci e snowboard adattato. Questi risultati si aggiungono ai precedenti successi della squadra azzurra.

Giornata storica per gli azzurri: Perathoner vince ancora nello snowboard e De Silvestro firma l’oro nello slalom gigante sitting L’Italia continua a brillare alleParalimpiadi invernali di Milano Cortina 2026con un’altra giornata memorabile. A regalare laquinta medaglia d’oroalla spedizione azzurra è statoEmanuel Perathoner, vincitore nella gara di snowboard banked slalom categoria SB-LL2. Per Perathoner si tratta del secondo trionfo personale ai Giochi, dopo quello ottenuto nello snowboard cross nella stessa categoria pochi giorni prima. L’azzurro, originario di Bolzano e in gara con una protesi a una gamba, è alla sua prima esperienza paralimpica dopo aver partecipato in passato anche alle Olimpiadi invernali del 2010 e del 2018. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paralimpiadi 2026, Perathoner e De Silvestro portano altri ori all’Italia Articoli correlati LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 marzo in DIRETTA: ORI per Luchini e Perathoner! Bertagnolli e De Silvestro possono emularli!!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 marzo in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con Bertagnolli, De Silvestro e PerathonerBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una raccolta di contenuti su Paralimpiadi 2026 Perathoner e De... Temi più discussi: Emanuel Perathoner, dalle Olimpiadi all'oro delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nello snowboard Paralimpico; Paralimpiadi, Emanuel Perathoner è la prima medaglia d'oro italiana Snowboard Cross; È sempre snowboard, l'importante è non mollare mai: le due vite di Emanuel Perathoner, dalle Olimpiadi alle Paralimpiadi; Chi è Emanuel Perathoner, prima medaglia d'oro alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Paralimpiadi Milano Cortina 2026, arrivano altri due ori: esultano Luchini e (di nuovo) PerathonerArrivano dallo snowboard altre due medaglie d'oro per la squadra azzurra, che raggiunge così le dodici medaglie complessive. sportal.it Paralimpiadi, doppio oro per la PolHa con Luchini e PerathonerNelle gare di snowboard (banked slalom) i due azzurri tesserati per il club varesino conquistano il titolo. Per l'altoatesino è il secondo trionfo a Milano Cortina 2026 ... varesenews.it DE SILVESTRO SUPER ORGOGLIO VENETO! Ennesima prova magistrale di René De Silvestro che conquista lo slalom gigante sitting alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e illumina la pista delle Tofane con una grande prova. Per l’azzurro si tratta - facebook.com facebook Per la prima volta nella storia l’Italia ha superato la fatidica quota di 3 ori alle Paralimpiadi. Il merito è di Jacopo Luchini, trionfatore del banked slalom (categoria upper limb), spettacolare specialità dello snowboard e di Emanuel Perathoner (categoria lower li x.com