Paralimpiadi 2026 Luchini oro nello snowboard | Italia da record

Durante i Giochi paralimpici del 2026, un atleta italiano ha vinto la sua quarta medaglia d'oro nello snowboard, portando il totale delle medaglie dell’Italia a 11. La vittoria si è verificata durante una delle gare di disciplina paralimpica, contribuendo a un risultato complessivo che ha superato le prestazioni precedenti. La notizia è stata riportata dal sito Il Difforme.

L'atleta azzurro conquista la quarta medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi superando e portando il bottino complessivo delle medaglie a quota 11 L’Italia festeggia un’altra grande impresa alleParalimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. A conquistare lamedaglia d’oro nello snowboard, specialità banked slalom, è stato Jacopo Luchini, protagonista di una gara straordinaria sulla pista di Socrepes. L’atleta azzurro ha chiuso la prova con il miglior tempo di56”28, precedendo i due rappresentanti della Cina: Wang Pengyao, secondo con 56”62, e Jiang Zihao, terzo con 57”03. Il successo di Luchini rappresenta laquarta medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione dei Giochi paralimpici invernali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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