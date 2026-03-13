Paperino San Giorgio Un pari in extremis

Nel recupero contro il Prato Nord U21, giocato due giorni fa a San Piero a Ponti, un Paperino San Giorgio meno brillante del solito ha pareggiato (2-2) grazie alle reti di Perna e Todisco, evitando la sconfitta in extremis. Un risultato che consente comunque agli uomini di Betti e Baccari di salire a 54 punti, incrementando a cinque lunghezze il vantaggio sul San Giusto attualmente secondo in vista della ventitreesima giornata del campionato di Terza Categoria che prenderà il via domani. Il San Giusto potrebbe intanto ridurre le distanza, a patto di vincere contro la Calenzanese nel match fissato per il pomeriggio di sabato al Cambi (alle 16:30).