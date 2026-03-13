Il Papa ha rivolto un appello ai fedeli coinvolti in conflitti armati, sottolineando che il pentimento è obbligatorio. La dichiarazione è stata fatta il 13 marzo 2026, durante la Quaresima. Nessun altro dettaglio sui soggetti o sui luoghi coinvolti è stato fornito.

Il Pontefice ha lanciato un appello diretto ai fedeli coinvolti in conflitti armati. La data è il 13 marzo 2026, durante la Quaresima. L’obiettivo è stimolare l’esame di coscienza detiene responsabilità gravi nelle guerre. Papa Leone ha sottolineato come la confessione sia obbligatoria annualmente per ogni battezzato. Questo rito non serve solo a sanare il peccato, ma a ricostruire l’unità interiore del credente. Il messaggio arriva nel corso della XXXVI edizione del forum interno organizzato dalla Penitenzieria Apostolica. La domanda centrale che il capo della Chiesa pone riguarda l’umiltà dei leader militari e politici. Si chiede se abbiano il coraggio di riconoscere le proprie colpe davanti a Dio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa: pentimento obbligatorio decide la guerra

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