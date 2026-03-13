Papa Francesco 13 anni dalla sua elezione Era il 13 marzo 2013

Il 13 marzo 2013, il cardinale Jorge Mario Bergoglio è stato eletto Papa e ha scelto il nome di Francesco. Dopo l’elezione, è diventato il leader della Chiesa cattolica e ha assunto il ruolo di pontefice. Sono passati 13 anni da quel giorno, durante i quali ha svolto le funzioni di guida spirituale per milioni di fedeli in tutto il mondo.

Il 13 marzo 2013 il cardinale Jorge Mario Bergoglio venne eletto Vescovo di Roma con il nome di Francesco. Il primo Papa gesuita e proveniente dal mondo latino-americano ha guidato la Chiesa per oltre 12 anni, ponendo l’accento sulla misericordia, la sinodalità, la vicinanza ai poveri, il dialogo interreligioso e la sostenibilità ambientale. Il pontificato di Francesco è terminato il 21 aprile 2025. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Francesco, 13 anni dalla sua elezione. Era il 13 marzo 2013 Articoli correlati Accadde oggi: 13 marzo, l’elezione di Papa FrancescoLa sera del 13 marzo 2013 a Roma pioveva e faceva freddo, ma quando dal camino della Cappella Sistina uscì la tanto attesa fumata bianca, che... Lettera di un tifoso immaginario a Carmelo Imbriani a 13 anni dalla sua scomparsaRicorre oggi il 13esimo anniversario della scomparsa di Carmelo Imbriani, ex capitano del Benevento venuto a mancare il 15 febbraio 2013 a causa di... Papa Francesco, 13 anni dalla sua elezione. Era il 13 marzo 2013 Aggiornamenti e notizie su Papa Francesco Discussioni sull' argomento Francesco, tredici anni dopo; Il 13 marzo 2013 l’elezione del Papa arrivato quasi alla fine del mondo; Iraq: card. Sako (patriarca) saluta la diocesi dopo 13 anni di amore pastorale, accompagnamento e crescita; Krajewski, il 'cardinale dei poveri', lascia l'Elemosineria dopo 13 anni. Iraq: card. Sako (patriarca) saluta la diocesi dopo 13 anni di amore pastorale, accompagnamento e crescitaDue anni fa, quando ho compiuto 75 anni, ho iniziato a pensare di presentare le mie dimissioni, e ne avevo già parlato con il defunto Papa Francesco, ma lui mi incoraggiò a rimanere. Ieri mattina, 9 ... agensir.it 13 ANNI FA VENIVA ELETTO PAPA FRANCESCO, ERA IL 13 MARZO 2013 ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP ERMINIO CIOFFI - NON SOLO NOTIZIE PER RICEVERE IN TEMPO REALE TUTTE LE NOTIZIE DALL'ITALIA, DAL VA - facebook.com facebook Promosso e rimosso: Leone XIV trasferisce in Polonia Krajewski, braccio destro di papa Francesco x.com