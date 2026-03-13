Papa Francesco, 13 anni dalla sua elezione. Era il 13 marzo 2013

Il 13 marzo 2013, il cardinale Jorge Mario Bergoglio fu eletto Vescovo di Roma e adottò il nome di Francesco. Questa data segna il suo insediamento come papa, dopo la nomina avvenuta durante un conclave. Da allora, ha ricoperto il ruolo di guida spirituale della Chiesa cattolica e ha svolto le sue funzioni ufficiali in modo continuativo.

Il 13 marzo 2013 il cardinale Jorge Mario Bergoglio venne eletto Vescovo di Roma con il nome di Francesco. Il primo Papa gesuita e proveniente dal mondo latino-americano ha guidato la Chiesa per oltre 12 anni, ponendo l’accento sulla misericordia, la sinodalità, la vicinanza ai poveri, il dialogo interreligioso e la sostenibilità ambientale. Il pontificato di Francesco è terminato il 21 aprile 2025. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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