Pantalla | stop ai trasferimenti cure gravi a Perugia

Un nuovo accordo tra l’azienda Usl Umbria 1 e l’ospedale di Perugia interrompe i trasferimenti sanitari nella Media Valle del Tevere. La decisione riguarda esclusivamente i trasferimenti per cure gravi, che ora non saranno più effettuati verso altre strutture. La misura mira a riorganizzare la gestione delle emergenze e delle prestazioni specialistiche nella regione.

Un accordo firmato tra l’azienda Usl Umbria 1 e l’ospedale di Perugia ridefinisce radicalmente i trasferimenti sanitari nella Media Valle del Tevere. I pazienti che necessitano di cure specialistiche non saranno più spostati verso Città di Castello e Branca, ma indirizzati direttamente a Perugia come struttura preferenziale. Questa decisione risponde alle richieste dei comitati di difesa dell’ospedale di Pantalla e dei sindaci locali, eliminando gli spostamenti penalizzanti che causavano disagi enormi per le famiglie. La stabilizzazione clinica rimane competenza dell’ospedale della Media Valle del Tevere, mentre le patologie tempo-dipendenti vengono gestite a Perugia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pantalla: stop ai trasferimenti, cure gravi a Perugia Articoli correlati Via a risonanze e Tac al 'Salesi' per i pazienti pediatrici: stop ai trasferimenti a TorretteANCONA – Da lunedì scorso tutti i pazienti pediatrici del Salesi eseguiranno gli esami diagnostici, Risonanze Magnetiche e Tac, all'interno dello... Leggi anche: Commercio nel sito Unesco di Roma, stop ai trasferimenti facili: servono qualità e standard elevati Tutto quello che riguarda Pantalla stop ai trasferimenti cure... Discussioni sull' argomento Uilm Basilicata, in Val d'Agri stop ai trasferimenti dei lavoratori Effeggi; Ospedale Pantalla: revoca immediata per i rinvii a Branca. Stop ai trasferimenti sanitari da Pantalla verso l'alta Umbria(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - L'azienda Usl Umbria 1 e l'azienda ospedaliera di Perugia hanno firmato un accordo che ridefinisce i trasferimenti secondari dei pazienti ricoverati all'ospedale Media Valle ... msn.com Ospedale Pantalla: stop ai trasferimenti verso l’alta UmbriaL’Azienda Usl Umbria 1 e l’Azienda ospedaliera di Perugia hanno firmato un accordo che ridefinisce i trasferimenti secondari dei pazienti ricoverati all’ospedale Media Valle del Tevere (Pantalla). In ... iltamtam.it Pazienti dall’ospedale di Pantalla a Perugia, c’è l’accordo http://ow.ly/NR5G106vOz2 #tuttoggi #SaluteBenessere #UmbriaItaliaMondo #evidenza #ospedale #pantalla #scoop #subter - facebook.com facebook