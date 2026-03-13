Pancreas | il nemico silenzioso che ha vinto su Enrica

Enrica Bonaccorti, nota giornalista e conduttrice, è morta a 76 anni a causa di un tumore al pancreas diagnosticato nell’estate del 2025. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan. Bonaccorti aveva lavorato in televisione per diversi decenni, diventando un volto noto del panorama mediatico italiano.

Enrica Bonaccorti ha lasciato questa terra a 76 anni, vittima di un tumore al pancreas diagnosticato nell’estate del 2025. La conduttrice, icona della televisione italiana degli anni Ottanta e Novanta, non ha potuto sottoporsi all’intervento chirurgico perché la neoplasia era già avanzata. La sua scomparsa l’attenzione su una malattia che uccide silenziosamente e spesso troppo tardi. La patologia colpisce circa 13.585 persone ogni anno nel nostro Paese, con una sopravvivenza a cinque anni ferma intorno all’11% per gli uomini e al 12% per le donne. Nonostante la diagnosi fosse arrivata in estate, il percorso di cura si è rivelato insufficiente a fermare la progressione aggressiva del male. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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