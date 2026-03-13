Palmi | magistrati spiegano i rischi della riforma giustizia

A Palmi, il 7 marzo, magistrati e cittadini si sono incontrati per discutere i rischi associati alla riforma della giustizia. Durante l’evento, i magistrati hanno spiegato le criticità della proposta e i motivi del loro voto negativo, offrendo un confronto aperto e diretto con il pubblico presente. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra chi applica le norme e chi le vive quotidianamente.

Il confronto svoltosi a Palmi il 7 marzo ha messo in luce le ragioni del voto negativo alla riforma della giustizia, coinvolgendo magistrati e cittadini in un dialogo diretto. L’incontro si è tenuto presso il Circolo sociale ArciChicchi, con l’obiettivo di chiarire le implicazioni costituzionali della proposta di legge. L’appuntamento ha la presenza di figure chiave come Ottavia Martina, giudice penale, e Teodora Pottino di Capuano, sostituta procuratrice, che hanno analizzato i rischi per l’equilibrio dei poteri. La discussione, moderata dall’avvocata Mimma Sprizzi, ha puntato sull’importanza delle garanzie processuali e sul ruolo del pubblico ministero come organo di giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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