Palermo | 80 piante e 100k di furto elettrico smascherati

Nel quartiere Noce di Palermo, i Carabinieri hanno scoperto 80 piante e sequestrato 100.000 euro di furto di energia elettrica durante un controllo di routine. L’operazione ha portato alla luce attività illegali legate all’uso di impianti di coltivazione e all’appropriazione indebita di energia. La scoperta si è basata su un’indagine che ha seguito un particolare odore percepito dai motociclisti dell’Arma.

Nel cuore del quartiere Noce a Palermo, un odore inconfondibile ha guidato i motociclisti dei Carabinieri verso una scoperta che rivela le maglie nascoste dell’economia sommersa locale. Un uomo di 63 anni è stato arrestato in flagranza mentre gestiva una serra clandestina all’interno di una palazzina abbandonata, dove oltre 80 piante di marijuana venivano coltivate con attrezzature professionali e un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’operazione, avviata il 12 marzo 2026, ha portato al sequestro dell’intera struttura produttiva e alla convalida dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. La scena descritta non è un semplice episodio isolato, ma riflette dinamiche profonde del tessuto urbano palermitano, dove l’abbandono edilizio diventa terreno fertile per attività illegali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo: 80 piante e 100k di furto elettrico smascherati Articoli correlati Leggi anche: Palermo, serra tra i palazzi della Noce: 63enne coltivava 80 piante di marijuana con l'elettricità rubata Furto di energia elettrica a Carlentini, due cittadini nei guai: smascherati grazie all'app YouPolDue persone sono state denunciate per furto di energia elettrica a Carlentini (Siracusa), a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l’app YouPol. Approfondimenti e contenuti su Palermo 80 piante e 100k di furto... Temi più discussi: Palermo, serra con 80 piante di marijuana scoperta alla Noce. Arrestato un uomo di 63 anni; Palermo, scoperta una serra in un edificio abbandonato nel quartiere Noce: i Carabinieri sequestrano 80 piante e oltre un chilo di droga; Seguono l’odore di marijuana e scoprono una serra con 80 piante: arrestato un 63enne; Palermo, serra tra i palazzi della Noce: 63enne coltivava 80 piante di marijuana con l'elettricità rubata. Palermo, serra tra i palazzi della Noce: 63enne coltivava 80 piante di marijuana con l'elettricità rubataUn 63enne è stato arrestato dai Carabinieri nel quartiere Noce di Palermo per coltivazione di marijuana e furto aggravato di energia elettrica. virgilio.it Palermo, forte odore di marijuana in una palazzina abbandonata: scoperta serra clandestina e arrestato un 63enneAll’interno sono state rinvenute oltre 80 piante alte circa un metro e mezzo, coltivate mediante un sistema composto da lampade alogene, ventilatori e impianti di aerazione ... msn.com Gli agenti della polizia municipale hanno multato un motociclista che percorreva i viali della Favorita a Palermo a 150 chilometri orari - facebook.com facebook #lagiustadistanza Francesca Morvillo e Giovanni Falcone: l’amore, il lavoro e la scorta nella Palermo degli anni ’70 x.com