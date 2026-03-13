Palermo 2026 | il DLgs 62 ridefinisce l’autonomia Down

Il 21 marzo 2026, Palermo ospiterà un evento dedicato alla discussione sull'autonomia delle persone con sindrome di Down, in occasione della presentazione delle nuove disposizioni del D.Lgs. 62. La giornata si focalizzerà sulle modalità di implementazione delle normative e sul ruolo delle istituzioni nel favorire l’inclusione sociale. Saranno presenti rappresentanti delle autorità e operatori del settore, pronti a confrontarsi sui prossimi passi da compiere.

Il 21 marzo 2026, Palermo si prepara a diventare il palcoscenico di una riflessione profonda sull’inclusione sociale e sul futuro delle persone con sindrome di Down. L’evento, organizzato dall’associazione ASD SporT21 Sicilia – ODV, non sarà una semplice celebrazione ma un momento strutturato che combina un convegno mattutino presso Palazzo Comitini e uno spettacolo serale nella Chiesa Mater Ecclesiae. Al centro della giornata vi sarà l’esame del Decreto Legislativo 622024, una riforma che promette di ridefinire il progetto di vita vive con disabilità, toccando temi scottanti come l’autonomia lavorativa e la gestione del durante e dopo di noi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo 2026: il D.Lgs. 62 ridefinisce l’autonomia Down

Articoli correlati

Samsung Galaxy S26 Ultra: il nuovo top di gamma che ridefinisce gli standard nel 2026Samsung Galaxy S26 Ultra ufficiale: scopri design, fotocamera da 200MP, display AMOLED 120Hz, AI avanzata e tutte le novità del nuovo flagship 2026.

Edge federato: l’Italia ridefinisce la manifattura nel 2026Le imprese italiane stanno anticipando l’integrazione continentale attraverso lo sviluppo di un’infrastruttura di calcolo periferico federato,...

Una raccolta di contenuti su Palermo 2026 il D Lgs 62 ridefinisce...

Discussioni sull' argomento L’intreccio mafia-politica I partiti non fanno filtro; Daniela Vinciguerra e Vuedu, la moda accoglie il mondo; Cenere dell’Etna, da emergenza a risorsa: a Catania il convegno CeVEtna 2026; Mafia, massoneria e posti di lavoro: il sistema che ha travolto la sanità siciliana.

Gli agenti della polizia municipale hanno multato un motociclista che percorreva i viali della Favorita a Palermo a 150 chilometri orari - facebook.com facebook

#lagiustadistanza Francesca Morvillo e Giovanni Falcone: l’amore, il lavoro e la scorta nella Palermo degli anni ’70 x.com